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Вільямс встановив дивовижний гольовий рекорд Ла Ліги проти Атлетіко – він забиває лише в гостях

16:08 586 Читать на русском
Вільямс встановив дивовижний гольовий рекорд Ла Ліги проти Атлетіко – він забиває лише в гостях
Іньякі Вільямс / AS

Форвард Атлетіка Іньякі Вільямс став історичним рекордсменом чемпіонату Іспанії після матчу проти мадридського Атлетіко в рамках 12 туру Прімери (2:3).

24-річний нападник відзначився дублем на Ванда Метрополітано, продовживши свою результативну серію в гостях до 14 матчів. Таким чином, Іньякі Вільямс побив історичний рекорд екс-форварда Вільяреала Дієго Форлана, який у сезоні 2006/07 забивав на виїзді 13 матчів поспіль.

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Цікаво, що під час своєї рекордної серії Вільямс жодного разу не відзначився на рідному Сан Мамесі. Востаннє нападник Атлетіка забивав у Більбао 4 грудня 2016 року, коли засмутив Ейбар.

Попри два голи Вільямса Атлетік поступився команді Сімеоне та повторив власне антидосягнення за кількістю матчів без перемог поспіль у чемпіонаті Іспанії – 11 зустрічей. Востаннє "леви" так ганьбились у Прімери ще у сезоні 2005/06.

Іспанія12 турВанда Метрополітано (Мадрид)

Атлетіко - Атлетік: Субота 10 листопада 2018

Атлетіко
Матч завершено
3 : 2
Атлетік
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Італія Атлетіко Атлетіко Атлетіко - Атлетік Іньякі Вільямс Іньякі Вільямс Атлетік Атлетік
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