Вільям Карвалью став гравцем Бетіса

Португальський півзахисник Вільям Карвалью перейшов у Бетіс.

Бетіс підписав гравця збірної Португалії Вільяма Карвалью. Угода розрахована до 2023 року, повідомляє офіційний сайт "зелено-білих".

Карвалью дістався севільцям безкоштовно, адже місяць тому він в односторонньому порядку розірвав контракт з лісабонським Спортінгом. Причиною став інцидент з вторгненням агресивних уболівальників на територію бази клубу.

Протягом 5 сезонів Вільям був основним хавбеком Спортінга, він також постійно викликається до збірної Португалії, у складі якої став чемпіоном Європи-2016 та учасником чемпіонату світу-2018.

Раніше повідомлялося про інтерес до 26-річного Вільяма Карвалью з боку донецького Шахтаря.