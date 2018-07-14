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Вільям Карвалью став гравцем Бетіса

06:00 4 Читать на русском
Вільям Карвалью став гравцем Бетіса
Вільям Карвалью / Twitter

Португальський півзахисник Вільям Карвалью перейшов у Бетіс.

Бетіс підписав гравця збірної Португалії Вільяма Карвалью. Угода розрахована до 2023 року, повідомляє офіційний сайт "зелено-білих".

Карвалью дістався севільцям безкоштовно, адже місяць тому він в односторонньому порядку розірвав контракт з лісабонським Спортінгом. Причиною став інцидент з вторгненням агресивних уболівальників на територію бази клубу.

Протягом 5 сезонів Вільям був основним хавбеком Спортінга, він також постійно викликається до збірної Португалії, у складі якої став чемпіоном Європи-2016 та учасником чемпіонату світу-2018.

Раніше повідомлялося про інтерес до 26-річного Вільяма Карвалью з боку донецького Шахтаря.

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