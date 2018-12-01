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Вілья повідомив про перехід у Віссел Кобе

10:45 228 Читать на русском
Вілья повідомив про перехід у Віссел Кобе
Давід Вілья / Соцмережі

Давід Вілья став гравцем японського Віссел Кобе.

Про це повідомив сам футболіст, завантаживши на свою сторінку у соціальній мережі Twitter відеозапис, який підтверджує факт переходу.

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Зауважимо, що останнім клубом іспанця був Нью-Йорк Сіті, який гравець покинув зовсім нещодавно. До слова, у Віссел Кобе грають такі відомі футболісти як Андрес Іньєста та Лукас Подольскі.

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Вілья та Іньєста разом виступали за Барселону в 2010-2013 роках. За цей час вони двічі вигравали чемпіонат Іспанії і один раз Лігу чемпіонів.

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