Вілья покине Нью-Йорк Сіті – клуб подякував легенді за неймовірну результативність

Іспанський форвард Давід Вілья завершив виступи за Нью-Йорк Сіті.

Нью-Йорк Сіті на своєму офіційному сайті оголосив про відхід іспанського форварда з клубу.

Контракт гравця завершується 31 грудня, і сторони вирішили не продовжувати співпрацю.

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Нагадаємо, Вілья перейшов в Нью-Йорк Сіті в 2014 році. У 124 матчах в МЛС екс-форвард збірної Іспанії забив 80 голів. У 2016 році він був визнаний найкращим гравцем ліги. Давід став найкращим бомбардиром в історії Нью-Йорк Сіті.

Про новий клуб Вільї не повідомляється, але завершувати кар'єру іспанець поки не планує.