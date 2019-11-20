Вілья назвав найкращого форварда світу – несподіваний вибір легендарного іспанця

Колишній нападник збірної Іспанії Давід Вілья назвав форварда, який, на його думку, є найкращим на своїй позиції у сучасному футболі.

"Кейн – найкращий нападник у футболі на сьогоднішній день. Він чудовий практично у всьому, що він робить, він один з кандидатів на здобуття "Золотого бутса" на Євро-2020.

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Я знаю, що в цьому році у Тоттенхема не все так добре, і я не можу сказати, яке майбутнє буде у Кейна. Він буде хорошим гравцем, де б він не грав. Він зуміє показати свій талант в інших чемпіонатах", – цитує Вілью Daily Mail.

Нагадаємо, що в поточному сезоні Кейн забив 11 голів у 17 матчах за Тоттенхем у всіх турнірах. Також 26-річний форвард з 12 голами став найкращим бомбардиром відбіркового турніру до Євро-2020.

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