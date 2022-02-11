Арсенал не без проблем переграв Вулверхемптон (1:0) у 24-му турі АПЛ. Дивіться відео гола та огляд найцікавіших моментів зустрічі на Футбол 24.

Габріел вдало зіграв на добиванні в середині першого тайму й вивів лондонців вперед. "Вовки" намагались відігратись, а їм ледь не допоміг суперник – Мартінеллі двічі сфолив протягом одної атаки і арбітр показав одразу дві жовтих.

Арсенал у меншості втримав перемогу над Вулверхемптоном – "каноніри" обійшли МЮ й впритул наблизились до зони ЛЧ

Арсенал правдами і неправдами вистояв, здобувши першу перемогу в 2022 році у всіх турнірах. Це дозволило підопічним Міккеля Артети набрати 39 залікових балів і піднятись на 5 сходинку АПЛ. Вулверхемптон має на 5 пунктів менше і йде восьмим.