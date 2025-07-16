У товариському поєдинку Динамо у меншості зазнало мінімальної поразки від хорватського Осієка (0:1). Дивіться відео гола та огляд зустрічі на "Футбол 24".

Вже на першій хвилині Осієк міг виходити вперед – Шопов стрільнув над воротами. Шапаренко у відповідь не влучив по м'ячу з близької відстані. В середині тайму Піхальонок викотив під удар Ванату, а той низом влучив у голкіпера. Наприкінці тайму Якуповіч зі штрафного майстерно перекинув стінку і поцілив у праву дев'ятку.

Динамо провалилось з Осієком, зазнавши мінімальної поразки – Шапаренка вилучили, матч не стали догравати через бійки

По перерві Шапаренко вдарив в обличчя суперника і заробив вилучення. Нещерет продовжив рятувати киян після атак хорватів, а гравці раз-по-раз влаштовували сутички. Зрештою, арбітр не витримав і завершив гру за 6 хвилин до завершення основного часу.

Вже у вівторок, 22 липня, Динамо стартує у Лізі чемпіонів виїзним поєдинком 2-го раунду кваліфікації проти мальтійського Хамрун Спартанс.