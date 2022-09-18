"Ми грали повільно, і у нас були проблеми. Після того, як ми отримали червону картку, ми почали грати в ту гру, в яку хотіли.

Ракицький знову сфолив на червону – екс-динамівець забив гол на першій хвилині в шаленому матчі з трьома вилученнями

Ми більше володіли м'ячем і грали швидко. Це дуже важлива і цінна перемога", – цитує Монтеллу TRTSspor.

Нагадаємо, Ракицький був вилучений на 39-й хвилині за рахунку 1:0 на користь Адана Демірспор. Для українця ця червона картка стала вже другою в сезоні. Перемога дозволила Адані набрати 16 очок і очолити турнірну таблицю турецької Суперліги.

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