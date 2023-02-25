Емполі на своєму полі приймав у 24 турі Наполі. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Наполі зі старту контролював хід зустрічі. Подарунок лідеру зробив на 17 хвилині захисник Емполі Ісмайлі, який направив м'яч у свої ворота. Знадобилось небагато часу, що Осімхен подвоїв рахунок.

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У другому таймі Наполі залишився у меншості. Маріу Руй отримав червону картку за грубу гру. Попри те, що команда Спаллетті не мала чисельної переваги, саме вона могла забити ще кілька голів.

Наразі Наполі посідає першу сходинку з 65 очками. Вони випереджають найближчого переслідувача на 18 пунктів. Емполі з 28 балами посідає 12 місце у турнірній таблиці Серії А.

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