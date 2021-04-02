Ботафого ПБ провів майже весь поєдинок проти Трезі у меншості через необачність хавбека Кайо.

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Гості спокійно розвели м'яч з центра поля і вирішили підготувати атаку закиданням на чужу половину. Кайо так сильно хотів відгукнутися на передачу, що не помітив суперника, який летів назустріч. Півзахисник Ботафого високо задер ногу і ледь не зніс голову гравцю Трезі. Вердикт арбітра був очевидним – пряма червона картка на 10 секунді.

Зауважимо, що Трезі скористався чисельною перевагою аж на 79 хвилині – Жоау Леонарду оформив єдиний гол у матчі.

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