Манчестер Юнайтед обіграв Крістал Пелас в рамках 22-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Менш як три тижні минули після попередньої зустрічі команд. Саме "орли" зуміли перервати переможну серію Манчестер Юнайтед, на власному полі виборовши нічию. На Олд Траффорд все пішло за іншим сценарієм.

Ліверпуль зазнав розгрому від Вулвз, МЮ переміг Крістал Пелас попри дебютне вилучення Каземіро, Борнмут програв Брайтону

Маркус Рашфорд у кожному з таймів організував по голу – заробив пенальті для Бруну та забив сам. Інтригу несподівано відродив Каземіро, отримавши пряму червону. Бразилець тримав за шию Вільяма Х'юза. Арбітр оцінив цей спектакль вилучення для хавбека МЮ.

У більшості Крістал Пелас зумів відіграти один м'яч, але не більше. Завдяки цій перемозі Манчестер Юнайтед одноосібно закріпився на третьому місці турнірної таблиці.