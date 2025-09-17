Марсель зміг шокувати Реал уже на 22-й хвилині, коли Грінвуд перехопив м’яч у Гюлера в центрі поля та віддав на Веа, який без проблем переграв Куртуа – 0:1. Але перевага гостей тривала недовго. Всього за сім хвилин Родріго заробив пенальті після жорсткого підкату Кондогбія, і Мбаппе холоднокровно реалізував вирок, відновивши рівновагу – 1:1.

Реал дотиснув Марсель у скандальному матчі ЛЧ – Карвахаль повторив Зідана-2006, дубль Мбаппе з пенальті

Після перерви на полі спалахнули справжні пристрасті. Карвахаль головою вдарив голкіпера Рульї, за що арбітр після перегляду VAR показав йому пряму червону картку. Та навіть у меншості мадридці дотиснули суперника. Рефері вдруге вказав на точку після гри рукою Медіни у штрафному, і Мбаппе знову був бездоганним. У підсумку Реал вирвав перемогу 2:1.

