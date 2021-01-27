Златан Ібрагімовіч відкрив рахунок і спровокував конфлікт з Ромелу Лукаку, за що обидва отримали по жовтій. Після перерви форвард Мілана побачив другий "гірчичник", змусивши команду відбиватися у меншості.

Інтер вийшов у півфінал Кубка Італії, вирвавши перемогу над Міланом у компенсований час – Златан забив і отримав червону

Інтер відігрався завдяки пенальті – Леау невдало "допоміг" захисту та збив Бареллу. Розлючений Лукаку потужним ударом від поперечини не дав жодного шансу Тетерушану. Нагадав про себе і Крістіан Еріксен. Опальний хавбек вийшов на заміну та вирвав для Інтера перемогу розкішним виконанням штрафного удару – 2:1.