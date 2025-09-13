Вилучення Хьойсена та перформанс Мбаппе у відеоогляді матчу Реал Сосьєдад – Реал – 1:2
Реал здобув перемогу над Реал Сосьєдадом у четвертому турі чемпіонату Іспанії. Відео голів та огляд матчу – в цій новині на "Футбол 24".
завершено
12’ Кіліан Мбаппе
32’ Дін Хьойсен
44’ Арда Гюлер
Реал у надважкому матчі переміг Реал Сосьєдад. Мбаппе вже на 12 хвилині відкрив рахунок після класного проходу.
Реал завдяки перфомансу Мбаппе втримав перемогу над Сосьєдадом – вилучення екс-партнера Забарного, фіаско Вінісіуса
"Вершкових" ледь не підставив Дін Хьойсен. Захисник грубо зіграв, а суддя показав червону картку. Попри те, що Реал залишився у меншості, все одно подвоїв рахунок. Мбаппе класно зумів обіграти захисника, віддав на Гюлера, а турок спокійно переправив м'яч у ворота. Оярсабаль відіграв один гол, але Реал втримав перемогу.
