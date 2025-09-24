Вилучення Екітіке, виліт Миколенка, камбек Челсі та перший гостьовий покер: Кубок англійської ліги
У вівторок, 23 вересня, відбулися матчі 3-го раунду Кубка англійської ліги. Читайте результати на "Футбол 24".
Кубок англійської ліги, 3-й раунд
Лінкольн Сіті – Челсі – 1:2
Голи: Стріт, 42 – Джордж, 48, Буонанотте, 50
Вулверхемптон – Евертон – 2:0
Голи: Мунетсі, 29, Арокодаре, 87
Ліверпуль – Саутгемптон – 2:1
Голи: Ісак, 43, Екітіке, 85 – Чарльз, 76
На 86-й хвилині вилучений Екітіке (Ліверпуль)
Барнслі – Брайтон – 0:6
Голи: Гомес, 9, 21, 33, 68, Хаувелл, 87, Аярі, 89
Фулхем – Кембридж Юнайтед – 1:0
Гол: Роу, 66
Форвард Брайтона Дієго Гомес оформив покер у матчі з Барнслі. Він став першим гравцем з січня 2007 року, якому вдалося таке досягнення в гостьовому матчі Кубка англійської ліги. Останнім гравцем, який забивав чотири м'ячі в одній грі на виїзді, був форвард Арсеналу Жуліо Баптиста. Бразилець тоді відзначився у воротах Ліверпуля на Енфілді.
Українець оформив ефектний асист у матчі проти Челсі в Кубку ліги (ВІДЕО)
Ліверпуль Арне Слота не без проблем здолав Саутгемптон. Переможний гол забив Уго Екітіке на 85-й хвилині. Форвард забув, що у нього вже була жовта картка, і зняв з себе футболку під час святкування цього голу. Арбітр не став його жаліти – і показав другу жовту.
Лінкольн Сіті був близький до того, щоб створити сенсацію в матчі з Челсі – команда Івана Варфоломєєва виграла у "синіх" перший тайм, але відразу після перерви пропустила два м'ячі. До слова, український півзахисник Лінкольна відзначився в цій зустрічі ефектним асистом – він одним дотиком перехопив м'яч поблизу чужого штрафного майданчика і одночасно акуратно зробив пас Стріту під удар.
Арсенал вирвав нічию проти Ман Сіті на 90+3 – Артета джокерами зламав "автобус" Гвардіоли, який цілував арбітра