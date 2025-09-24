Кубок англійської ліги, 3-й раунд

Лінкольн Сіті – Челсі – 1:2

Голи: Стріт, 42 – Джордж, 48, Буонанотте, 50

Вулверхемптон – Евертон – 2:0

Голи: Мунетсі, 29, Арокодаре, 87

Ліверпуль – Саутгемптон – 2:1

Голи: Ісак, 43, Екітіке, 85 – Чарльз, 76

На 86-й хвилині вилучений Екітіке (Ліверпуль)

Барнслі – Брайтон – 0:6

Голи: Гомес, 9, 21, 33, 68, Хаувелл, 87, Аярі, 89

Фулхем – Кембридж Юнайтед – 1:0

Гол: Роу, 66

Форвард Брайтона Дієго Гомес оформив покер у матчі з Барнслі. Він став першим гравцем з січня 2007 року, якому вдалося таке досягнення в гостьовому матчі Кубка англійської ліги. Останнім гравцем, який забивав чотири м'ячі в одній грі на виїзді, був форвард Арсеналу Жуліо Баптиста. Бразилець тоді відзначився у воротах Ліверпуля на Енфілді.

Українець оформив ефектний асист у матчі проти Челсі в Кубку ліги (ВІДЕО)

Ліверпуль Арне Слота не без проблем здолав Саутгемптон. Переможний гол забив Уго Екітіке на 85-й хвилині. Форвард забув, що у нього вже була жовта картка, і зняв з себе футболку під час святкування цього голу. Арбітр не став його жаліти – і показав другу жовту.

Лінкольн Сіті був близький до того, щоб створити сенсацію в матчі з Челсі – команда Івана Варфоломєєва виграла у "синіх" перший тайм, але відразу після перерви пропустила два м'ячі. До слова, український півзахисник Лінкольна відзначився в цій зустрічі ефектним асистом – він одним дотиком перехопив м'яч поблизу чужого штрафного майданчика і одночасно акуратно зробив пас Стріту під удар.

