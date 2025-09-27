Брайтон у рамках 6-го туру АПЛ переміг Челсі (3:1). Відео голів та огляд зустрічі дивіться в цій новині на "Футбол 24".

Енцо Фернандес вивів уперед Челсі у першому таймі. "Пенсіонери" контролювали гру до 53-ї хвилини, коли Трево Чалоба отримав пряму червону картку.

Після вилучення Челсі сів у захист, але все ж пропустив на 73-й хвилині від Денні Велбека. Попри героїчні дії оборонців лондонців, Брайтон зумів навіть вирвати перемогу в компенсований час: Де Кейпер забив другий м'яч "чайок", а Велбек зафіксував фінальний результат – 3:1.

