Кривбас на власному полі впевнено розгромив Зорю (3:0) у матчі 25-го туру УПЛ. Відео голів та огляд поєдинку – дивіться на Футбол 24.

УПЛ, 25-й тур

Кривбас – Зоря – 3:0

Голи: Романчук, 32, Микитишин, 66, Твердохліб, 87

Вилучення: Башіч, 39 (Зоря)

На 32-й хвилині господарі відкрили рахунок після стандарту – Іліч виконав навіс зі штрафного, а Романчук виграв повітря і відправив м’яч у сітку. Наприкінці першого тайму ситуація для луганців ускладнилася: Башіч грубо зіграв проти Соси, за що отримав пряму червону картку.

Кривбас у більшості розгромив Зорю, наблизившись до Карпат – офсайд залишив французького легіонера без дебютного гола

Після перерви перевага криворіжців стала ще відчутнішою. На 66-й хвилині Вакулко елегантно закинув м’яч на хід Микитишину, і той спокійно реалізував вихід на воротаря. Наприкінці гри Кривбас забив утретє: гол Ндомбазі не зарахували через офсайд у Кузика, але вже згодом Єгор Твердохліб поставив крапку, вдало завершивши атаку.

Динамо в непростому матчі розгромило Оболонь – шедевр Ярмоленка допоміг зберегти чемпіонський гандикап