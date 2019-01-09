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Вілсон став альтернативою Ігуаїну для Челсі

18:25 189 Читать на русском
Вілсон став альтернативою Ігуаїну для Челсі
Каллум Вілсон / Reuters

Лондонський Челсі готовий оформити трансфер форварда Борнмута Каллума Вілсона, якщо не вдасться підписати нападника Мілана Гонсало Ігуаїна.

"Сині" готові віддати за бомбардира "вишень" 50 млн фунтів, повідомляє Sky Sports.

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Вілсон є альтернативним варіантом підсилення атакувальної лінії для Челсі. Головним же пріоритетом лондонців і надалі залишається аргентинець Ігуаїн, із яким керманич лондонців Мауріціо Саррі працював в італійському Наполі.

У сезоні 2018/19 Каллум Вілсон провів в АПЛ 20 матчів, у яких забив 9 м'ячів і віддав 8 результативних передач. У листопаді він дебютував за збірну Англію і відразу забив команді Сполучених Штатів.

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