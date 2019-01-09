Вілсон став альтернативою Ігуаїну для Челсі

Лондонський Челсі готовий оформити трансфер форварда Борнмута Каллума Вілсона, якщо не вдасться підписати нападника Мілана Гонсало Ігуаїна.

"Сині" готові віддати за бомбардира "вишень" 50 млн фунтів, повідомляє Sky Sports.

Абрамович повторює долю Берлусконі – Челсі потрібен новий власник

Вілсон є альтернативним варіантом підсилення атакувальної лінії для Челсі. Головним же пріоритетом лондонців і надалі залишається аргентинець Ігуаїн, із яким керманич лондонців Мауріціо Саррі працював в італійському Наполі.

У сезоні 2018/19 Каллум Вілсон провів в АПЛ 20 матчів, у яких забив 9 м'ячів і віддав 8 результативних передач. У листопаді він дебютував за збірну Англію і відразу забив команді Сполучених Штатів.

Інтрига імені Ліверпуля та Манчестер Сіті, косовський бомбардир, провал на 100 млн фунтів – підсумки першого кола АПЛ