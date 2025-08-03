Вест Хем на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з 33-річним Вілсоном. У минулому сезоні нападник взяв участь усього в 18 матчах Прем'єр-ліги і опинився в ієрархії позаду Олександра Ісака. З "молотобойцями" Каллум підписав однорічний контракт.

Екс-клуб Ярмоленка безкоштовно забирає зірку АПЛ

"Я радий приєднатися до такого великого футбольного клубу, як Вест Хем. Клуб, який поділяє мою пристрасть – наполеглива праця, відданість справі і прагнення до успіху, тому я радий бути його частиною.

У команді дуже талановиті гравці. І, звичайно ж, тепер до нас прийшов тренер (Грем Поттер – прим.), він об'єднує всіх в команду, яка працює в одному напрямку для досягнення спільної мети – зайняти якомога вище місце в лізі", – зазначив форвард.

Нагадаємо, Вілсон зіграв за Ньюкасл 130 матчів, відзначившись 49 голами та 11 асистами, але в останніх двох сезонах втратив місце в основі. Зробив собі ім'я Каллум у складі Борнмута – 187 ігор, 67 голів та 28 результативних передач.

"Плакав і відмовлявся переходити": як Реал оформив рекордний трансфер в історії – 12 мільярдів, майстер-клас Флорентіно