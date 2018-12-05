Вілшер знову зазнав травми – хавбек взяв участь лише у 5 іграх цього сезону

Хавбек Вест Хема Джек Вілшер знову зазнав травми, крім того є проблеми у Марка Арнаутовіча.

Про здоров’я Джека Вілшера та Марко Арнаутовіча розповів головний тренер Вест Хема Мануель Пеллегріні.

"Джек Вілшер відчуває біль у щиколотці. Ми не можемо оцінити стан Арнаутовіча в даний момент. Завтра у нас будуть результати медичного обстеження, тоді ми приймемо рішення", – цитує Пеллегріні Sky Sports.

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Нагадаємо, у вересні поточного року хавбек Вест Хема Джек Вілшер був прооперований та пропустив значний термін. 1 грудня півзахисник вийшов на поле на 6 хвилин у матчі проти Ньюкасла.

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Цього сезону Вілшер зіграв за команду Ярмоленка у 5 іграх, за цей час хавбек віддав 1 результативну передачу.