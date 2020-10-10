"Я думаю, що хочу спробувати щось інше – я схиляюся до цього. Можливо, Ла Ліга, Серія А, щось дещо інше, що зробило не так багато англійських гравців. У той же час, мені необхідно тиждень або два, щоб прийняти рішення.

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Я був у цій позиції, коли покинув Арсенал, і якщо я чомусь навчився з цього, то це те, що не слід поспішати і треба переконатись, що клуб вам підходить. Не сказав би, що я шкодую через те, що поїхав у Вест Хем, бо в моїй голові все склалося інакше. Але цього разу я збираюся не поспішати і знайти щось, що мені підходить.

Я просто хочу бути щасливим знову грати у футбол. Коли я вперше підписав контракт із Вест Хемом і перші три гри, коли я стартував, перш ніж отримати невелику травму – це було, мабуть, востаннє, коли я міг сказати, що був щасливим, граючи у футбол. Я хочу повернутися на поле з посмішкою на обличчі і провести 20-30 матчів за сезон, де я є важливим гравцем для команди", – наводить слова Вілшера talkSport.

До слова, Вілшер свого часу активно викликався до лав національної збірної Англії, провівши 34 матчі за "трьох левів" та відзначившись 2 голами.

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