Вілшер в захваті від гри Ярмоленка

Півзахисник Вест Хема Джек Вілшер очікує, що новачки команди Феліпе Андерсон та Андрій Ярмоленко зможуть допомогти лондонцям досягти успіху в УПЛ.

"У нашій команді є хороші гравці, особливо в атаці, Андрій Ярмоленко та Феліпе Андерсон дуже добре освоїлися, вони можуть впливати на рузультати матчів.

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Буде цікаво подивитися, як вони адаптуються в АПЛ. Кожен знає, наскільки важка ця ліга. Ми повинні захищатися як команда і при нагоді йти вперед та створювати шанси для взяття воріт суперника.

"У минулому сезоні команда не досягла тих висот, яких могла, тому нам потрібно покращити результати у цьому чемпіонаті. У нас велика гра в неділю (проти Ліверпуля прим. – Футбол 24), і це шанс показати всім, на що ми здатні", – цитує Вілшера Sky Sports.

Ярмоленко отримав неоднозначну оцінку від англійських ЗМІ за передсезонну підготовку з Вест Хемом