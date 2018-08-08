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Вілшер в захваті від гри Ярмоленка

12:43 2241 Читать на русском
Вілшер в захваті від гри Ярмоленка
Феліпе Андерсон та Андрій Ярмоленко / фото із соцмереж

Півзахисник Вест Хема Джек Вілшер очікує, що новачки команди Феліпе Андерсон та Андрій Ярмоленко зможуть допомогти лондонцям досягти успіху в УПЛ.

"У нашій команді є хороші гравці, особливо в атаці, Андрій Ярмоленко та Феліпе Андерсон дуже добре освоїлися, вони можуть впливати на рузультати матчів.

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Буде цікаво подивитися, як вони адаптуються в АПЛ. Кожен знає, наскільки важка ця ліга. Ми повинні захищатися як команда і при нагоді йти вперед та створювати шанси для взяття воріт суперника.

"У минулому сезоні команда не досягла тих висот, яких могла, тому нам потрібно покращити результати у цьому чемпіонаті. У нас велика гра в неділю (проти Ліверпуля прим. – Футбол 24), і це шанс показати всім, на що ми здатні", – цитує Вілшера Sky Sports.

Ярмоленко отримав неоднозначну оцінку від англійських ЗМІ за передсезонну підготовку з Вест Хемом

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Ліверпуль - Вест Хем: Неділя 12 серпня 2018

Ліверпуль
до матчу
4
дн
:
1
год
:
13
хв
Вест Хем
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Англія Ліверпуль - Вест Хем Вест Хем Вест Хем Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко Феліпе Андерсон Феліпе Андерсон Джек Вілшер Джек Вілшер
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