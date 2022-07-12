Напередодні 30-річний англієць завершив кар'єру гравця, але відразу отримав шанс спробувати себе у новій ролі. Вілшер став головним тренером Арсенала-18, повідомляє офіційний сайт клубу.

Вілшер завершив кар'єру – екс-зірці Арсенала лише 30 років

"Це величезна честь. Не секрет, що я люблю Арсенал. Мені подобається те, за що ми боремося. Всі знають, що цей клуб – більша частина мого життя. Я провів тут в академії найкращі дні у моєму житті. Я готовий до цієї роботи.

Це особливе відчуття – бути частиною родини Арсенала. Воно ніколи не залишало мене, хоча я покидав це місце на кілька років, моє серце все ще було в Арсеналі. Не можу дочекатися, щоб допомогти цим молодим футболістам розкритися, бути найкращими на полі та за його межами. Це особливе почуття", – прокоментував Вілшер своє призначення.

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