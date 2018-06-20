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Вілшер підтвердив, що покине Арсенал

00:25 340 Читать на русском
Вілшер підтвердив, що покине Арсенал
Джек Вілшер / фото: ФК Арсенал

Півзахисник лондонського Арсенала Джек Вілшер продовжить кар'єру в іншій команді.

Хавбек "канонірів" Джек Вілшер не виступатиме за Арсенал в наступному сезоні. Про своє рішення півзахисник повідомив на своїй сторінці в Instagram.

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"Можу підтвердити, що покину Арсенал після закінчення контракту в кінці червня. Після кількох розмов з клубом, а також зустрічі з новим головним тренером Унаї Емері я зрозумів, що у мене небагато варіантів, однак я вирішив піти через футбольні причини", – написав Вілшер.

Тривалий час сторони вели переговори про продовження угоди. "Каноніри" хотіли продовжити контракт півзахисника, але хотіли зменшити його зарплату зі 110 до 90 тисяч фунтів на тиждень.

Thanks for the memories

Публикация от Jack Wilshere (@jackwilshere)

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