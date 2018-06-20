Вілшер підтвердив, що покине Арсенал

Півзахисник лондонського Арсенала Джек Вілшер продовжить кар'єру в іншій команді.

Хавбек "канонірів" Джек Вілшер не виступатиме за Арсенал в наступному сезоні. Про своє рішення півзахисник повідомив на своїй сторінці в Instagram.

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"Можу підтвердити, що покину Арсенал після закінчення контракту в кінці червня. Після кількох розмов з клубом, а також зустрічі з новим головним тренером Унаї Емері я зрозумів, що у мене небагато варіантів, однак я вирішив піти через футбольні причини", – написав Вілшер.

Тривалий час сторони вели переговори про продовження угоди. "Каноніри" хотіли продовжити контракт півзахисника, але хотіли зменшити його зарплату зі 110 до 90 тисяч фунтів на тиждень.