29-річний хавбек повернувся на Віталіті Стедіум, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Вілшер підписав із Борнмутом контракт до кінця сезону. "Вишням" англієць дістався безкоштовно, оскільки мав статус вільного агента. У новій-старій команді він виступатиме під 11-м номером. Вілшер повернувся до тренувань із Борнмутом наприкінці грудня. Вочевидь, його форма переконала тренерський штаб команди з узбережжя Ла-Маншу укласти контракт із екс-виконавцем збірної Англії.

Джек Вілшер уже має досвід виступів за "вишень". У сезоні 2016/17 він грав за Борнмут на правах оренди з Арсенала та допоміг посісти 9-те місце в АПЛ.

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