Норвіч повідомив про відхід Йоханнеса Торупа з посади головного тренера. Його місце займе Джек Вілшер, який керуватиме командою до кінця сезону. Торуп керував Норвічем із травня 2024 року.

Два клуби з Чемпіоншипу гарантували собі вихід в АПЛ – один з них цікавиться Ванатом

Після 44 турів клуб посідає 14-е місце в турнірній таблиці Чемпіоншипа. У 46-му турі на Вілшира чекає "канонірське" дербі проти Кардіффа Аарона Ремзі. Раніше обидва тренери виступали за лондонський Арсенал.

У своєму першому матчі на чолі "канарок" Вілшер битиметься з Мідлсбро.

Ліверпуль дотиснув Лестер завдяки голу Трента – "лисиці" офіційно вилетіли з АПЛ