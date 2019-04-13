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Вілліан знову потрапив до сфери зацікавлень Барселони

19:51 450 Читать на русском
Вілліан знову потрапив до сфери зацікавлень Барселони
Вілліан / ФК Челсі

Півзахисник Челсі Віліан може продовжити кар'єру на Камп Ноу.

За інформацією The Telegraph, Барселона повернулася до ідеї придбання досвідченого вінгера Челсі Вілліана.

Очікується, що каталонський клуб буде намагатися придбати 30-річного бразильця під час літнього трансферного вікна.

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Угода Вілліана з Челсі діє до 2020 року і "блаугранас" розраховують, що лондонський клуб погодиться відпустити гравця, щоб отримати за нього хоч якість кошти.

До слова, хавбек розчарований умовами, які пропонує йому Челсі за новим контрактом, і поки не поспішає продовжувати співпрацю.

Зазначимо, минулого літа Барселона пропонувала Челсі за Вілліана 65 млн євро, однак тоді така пропозиція не влаштувала керівництво "синіх".

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