Вілліан знайшов дивне пояснення, чому Конте був замальований на командному фото

Півзахисник Челсі Вілліан пояснив, чому екс-наставник лондонців Антоніо Конте був замальований емодзі на командному фото.

"Моя дочка гралась зі смартфоном і поставила ті емодзі на Конте", – сказав Вілліан ESPN Brazil.

Вілліан: Сподіваюсь, Саррі не схожий на Конте, з Антоніо мені було важко спрацюватися

Нагадаємо, після перемоги в Кубку Англії, де в фінальному матчі Челсі мінімально обіграв Манчестер Юнайтед, Вілліан виклав фото святкування у своєму Інстаграм, на якому тодішній наставник "синіх" Антоніо Конте був закритий емодзі.

Також бразилець заявив, що в майбутньому знову хотів би попрацювати з Жозе Моурінью.