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Вілліан знайшов дивне пояснення, чому Конте був замальований на командному фото

13:33 5 Читать на русском
Вілліан знайшов дивне пояснення, чому Конте був замальований на командному фото
Командне фото з закритим Конте / Інстаграм Вілліана

Півзахисник Челсі Вілліан пояснив, чому екс-наставник лондонців Антоніо Конте був замальований емодзі на командному фото.

"Моя дочка гралась зі смартфоном і поставила ті емодзі на Конте", – сказав Вілліан ESPN Brazil.

Вілліан: Сподіваюсь, Саррі не схожий на Конте, з Антоніо мені було важко спрацюватися

Нагадаємо, після перемоги в Кубку Англії, де в фінальному матчі Челсі мінімально обіграв Манчестер Юнайтед, Вілліан виклав фото святкування у своєму Інстаграм, на якому тодішній наставник "синіх" Антоніо Конте був закритий емодзі.

Також бразилець заявив, що в майбутньому знову хотів би попрацювати з Жозе Моурінью.

Теги
Англія Вілліан Вілліан Челсі Челсі Антоніо Конте Антоніо Конте
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