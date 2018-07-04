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Вілліан: Вперше гратиму проти Азара, сподіваюсь, в мене все вийде краще

22:28 234 Читать на русском
Вілліан: Вперше гратиму проти Азара, сподіваюсь, в мене все вийде краще
Вілліан / Фото: соцмережі

Хавбек збірної Бразилії Вілліан поділився очікуваннями на матч 1/4 фіналу чемпіонату світу-2018.

"В Челсі я граю вже п'ять років, але вперше буду грати проти Едена Азара. У нас хороші відносини в клубі, проте зараз час захищати кожному з нас свою сторону: мені – бразильську, йому – бельгійську.

Бразилія – Бельгія: прогноз на матч 1/4 фіналу ЧС-2018

Я сподіваюся, що у мене це вийде краще, але незалежно від результату матчу ми залишимося друзями", – цитує футболіста ТАСС.

Матч 1/4 фіналу чемпіонату світу-2018 Бразилія – Бельгія відбудеться в п'ятницю, 6 липня. Початок поєдинку – о 21:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.

ЧС 20181/4 фіналу

Бразилія - Бельгія: П'ятниця 06 липня 2018

Бразилія
до матчу
1
дн
:
22
год
:
12
хв
Бельгія
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ЧС 2018 Бразилія - Бельгія Бельгія Бельгія Бразилія Бразилія Вілліан Вілліан Еден Азар Еден Азар
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