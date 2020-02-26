Вілліан відверто висловився щодо свого майбутнього в Челсі – бразилець має розбіжності з клубом

Атакувальний півзахисник Вілліан розповів, чому затягуються його переговори з Челсі стосовно нового контракту.

"Це складна ситуація, тому що Челсі запропонував мені продовження контракту на два роки. При цьому вони не збираються змінювати пропозицію. А я сказав, що хочу контракт на три роки. Проблема саме в цьому.

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Я поки не знаю, чи зможу залишитися в Челсі. Моя мета – продовжувати працювати і зосередитися на завершальній частині сезону, щоб Челсі перемагав. На даний момент я більше ні про що не думаю. Мені буде важко залишитися. Подивимося, що станеться в майбутньому", – цитує Вілліана Esporte Interativo.

Нагадаємо, що чинний контракт Вілліана з Челсі розрахований до літа 2020 року.

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