Вілліан відмовився від нового контракту з Челсі – ПСЖ та Барселона стежать за ситуацією

Півзахисник Челсі Вілліан не прийняв першу пропозицію клубу щодо продовження його контракту.

Челсі та Вілліану не вдається узгодити умови нового договору. У сторін різні погляди на термін угоди, повідомляє UOL.

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За інформацією джерела, лондонці продовжують дотримуватися своєї політики не підписувати з гравцями, яким виповнилося 30 років, контракт більше, ніж на один рік.

Своєю чергою, 30-річний бразилець, чинний контракт якого закінчується влітку 2020 року, розраховує на значно тривалішу угоду.

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Цією ситуацією можуть скористатися Барселона та ПСЖ, які давно слідкують за гравцем. Французи навіть намагалися викупити його в останній день зимового трансферного вікна, але Челсі відповів відмовою.

У нинішньому сезоні Вілліан провів у чемпіонаті Англії 23 матчі, в яких забив 3 голи і зробив 4 гольові передачі.