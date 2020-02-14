Вілліан відхилив пропозицію Ювентуса – цікава причина

Півзахисник Челсі Вілліан вирішив відмовитись від переходу в Ювентус в літнє трансферне вікно.

Вілліан не розглядає можливість приєднатись до Ювентуса через Саррі, повідомляє видання Express.

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Зазначається, що бразилець не в захваті від співпраці з італійським фахівцем в Челсі. Цікаво, що після нещодавніх результатів "Старої синьйори" Саррі може бути звільнений з посади наставника туринського клубу. Додамо, що у складі Ювентуса виступає колишній гравець Шахтаря Дуглас Коста.

До слова, Вілліан провів 31 матч за Челсі в поточному сезоні, записавши до свого активу 5 голів та 5 асистів.

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