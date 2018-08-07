Вілліан: Сподіваюсь, що матиму можливість знову працювати з Моурінью

Півзахисник Челсі Вілліан розповів про свої стосунки з головним тренером Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью.

"Моурінью є найкращим тренером, з яким я коли-небудь працював. Ми маємо прекрасні стосунки, ми друзі.

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Іноді ми спілкуємось, пишемо повідомлення через WhatsApp. Він прекрасний тренер, я дійсно насолоджувався роботою з ним. Сподіваюсь, що колись ще матиму можливість з ним попрацювати.

Я не знаю, чи була офіційна пропозиція від Манчестер Юнайтед, але все може бути. Також, усе, що завгодно, з'являється в інтернеті. Але Моурінью постійно спілкується з моїм агентом і каже: "Переведи його до нас".

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Він ніколи мені не дзвонив, але він присилає мені текстові повідомлення", – сказав Вілліан ESPN Brazil.