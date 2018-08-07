toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
СЛАВІЯ ПРАГА - ДИНАМО ТРАНСФЕРИ

Вілліан: Сподіваюсь, що матиму можливість знову працювати з Моурінью

09:16 447 Читать на русском
Вілліан: Сподіваюсь, що матиму можливість знову працювати з Моурінью
Вілліан та Жозе Моурінью / соцмережі

Півзахисник Челсі Вілліан розповів про свої стосунки з головним тренером Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью.

"Моурінью є найкращим тренером, з яким я коли-небудь працював. Ми маємо прекрасні стосунки, ми друзі.

Вілліан: Сподіваюсь, Саррі не схожий на Конте, з Антоніо мені було важко спрацюватися

Іноді ми спілкуємось, пишемо повідомлення через WhatsApp. Він прекрасний тренер, я дійсно насолоджувався роботою з ним. Сподіваюсь, що колись ще матиму можливість з ним попрацювати.

Я не знаю, чи була офіційна пропозиція від Манчестер Юнайтед, але все може бути. Також, усе, що завгодно, з'являється в інтернеті. Але Моурінью постійно спілкується з моїм агентом і каже: "Переведи його до нас".

Вілліан: Моя воля – це залишитись у Челсі

Він ніколи мені не дзвонив, але він присилає мені текстові повідомлення", – сказав Вілліан ESPN Brazil.

Теги
Англія Вілліан Вілліан Челсі Челсі Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью Жозе Моурінью
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
9
год
:
13
хв
Славія Прага
20:30
Динамо
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук