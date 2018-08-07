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Вілліан: Сподіваюсь, Саррі не схожий на Конте, з Антоніо мені було важко спрацюватися

6 серпня 23:35 176 Читать на русском
Вілліан: Сподіваюсь, Саррі не схожий на Конте, з Антоніо мені було важко спрацюватися
Вілліан / Фото: соцмережі

Вінгер Челсі Вілліан поділився очікуваннями на співпрацю з новим керманичем Челсі Мауріціо Саррі.

"Сподіваюся, Саррі не схожий на Конте. Конте – тренер, з яким мені було дуже складно спрацюватися.

Вілліан: Моя воля – це залишитись у Челсі

Його філософія і мислення здавалися мені занадто складними. У деяких матчах я добре грав, але тренер заміняв мене і я не розумів цього", – цитує Вілліана Football Italia.

Нагадаємо, в першому матчі під проводом Саррі Челсі поступився Манчестер Сіті у грі за Суперкубок Англії з рахунком 0:2.

Теги
Англія Челсі Челсі Мауріціо Саррі Мауріціо Саррі Антоніо Конте Антоніо Конте Вілліан Вілліан
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