Вілліан сподівається продовжити контракт з Челсі

Вінгер лондонського Челсі Вілліан поділився своїми планами щодо продовження кар'єри.

"Думаю, я ще можу "позапалювати" в Європі і показати свою цінність. Я дуже щасливий в Челсі.

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Звичайно, мій контракт наближається до свого завершення, у кінці сезону його термін спливе. Я всім задоволений в Челсі і планую залишитися тут", – наводить слова Вілліана Sun.

До слова, у поточному сезоні екс-зірка Шахтаря провів за Челсі 11 матчів у всіх турнірах і зміг відзначитися двома голами.

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