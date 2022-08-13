Вілліан повернувся у рідний клуб минулого літа, але наприкінці квітня почав отримувати погрози. Фанати були невдоволені його грою (44 матчі, 1 гол). Через це навіть страждали його доньки та дружина, а сам вінгер їздив на тренування у супроводі охоронця.

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Все ж погрози досягнули апогею, тому бразилець ухвалив рішення достроково розірвати контракт. "Сьогодні я прощаюсь з Корінтіансом. Хочу подякувати клубу за можливість знову одягти цю футболку та уболівальникам, які в основному підтримували мене.

На жаль, через постійні погрози, від яких страждав я і моя сім'я, довелось ухвалити рішення розірвати контракт. Так буде краще і для мене, і для клубу. Бажаю успіхів вам", – написав на прощання Вілліан в Instagram.

У коментарі ESPN колишня зірка Шахтаря заявив, що відмовляється від зарплати за контрактом і повертається у Лондон, де його сім'я почуватиметься безпечно. Сам футболіст спробує знайти новий клуб, він вже провів перемовини з Фулхемом.

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