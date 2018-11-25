Вілліан провів 600-й матч у кар'єрі – понад третина з них за Шахтар

Бразильський вінгер Челсі Вілліан зіграв ювілейний матч на професіональному рівні.

Матч 13-го туру АПЛ Тоттенхем – Челсі став 600-м у кар'єрі Вілліана. Бразилець вийшов у стартовому складі "синіх" і провів на полі 75-хвилин, після чого за рахунку 3:0 був замінений на Олів'є Жиру.

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600 матчів у виконанні 30-річного вінгера розподілилися так: Корінтіанс – 41, Шахтар – 221, Анжи – 17, Челсі – 256, збірна Бразилії – 65. За цей час він забив 95 голів.

Нагадаємо, що Вілліан з 2007 по 2013 роки виступав за донецький Шахтар, після чого за 35 мільйонів євро перейшов у Анжи. Через півроку футболіст опинився в Челсі.

Вілліан у складі "гірників" виграв 4 чемпіонати України, 3 Кубки України, 2 Суперкубки та Кубок УЄФА. З Челсі він двічі перемагав в АПЛ і по разу піднімав над головою Кубок Англії та Кубок ліги.

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