Вілліан: Прихід Ковачіча і Жоржінью додав Челсі класу

Вінгер Челсі Вілліан поділився враженнями від приходу в команду Матео Ковачіча та Жоржінью.

За словами Вілліана, новачки Челсі Жоржінью та Матео Ковачіч виділяються на тренуваннях, повідомляє Sportskeeda.

Відмінна трансферна кампанія та проблеми конкурентів: чому Ліверпуль – головний конкурент Манчестер Сіті в АПЛ 2018/19

"Всі ми добре працюємо на тренуваннях, але я б сказав, що особливо виділяються Жоржінью і Ковачіч. Вони додали нашій команді класу", – розповів бразилець.

Ковачіча Челсі орендував у Реала, Жоржінью був придбаний у Наполі, де раніше працював теперішній наставник команди Мауріціо Саррі.