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Вілліан: Прихід Ковачіча і Жоржінью додав Челсі класу

22 серпня 23:10 188 Читать на русском
Вілліан: Прихід Ковачіча і Жоржінью додав Челсі класу
Вілліан / Фото: Sky Sports

Вінгер Челсі Вілліан поділився враженнями від приходу в команду Матео Ковачіча та Жоржінью.

За словами Вілліана, новачки Челсі Жоржінью та Матео Ковачіч виділяються на тренуваннях, повідомляє Sportskeeda.

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"Всі ми добре працюємо на тренуваннях, але я б сказав, що особливо виділяються Жоржінью і Ковачіч. Вони додали нашій команді класу", – розповів бразилець.

Ковачіча Челсі орендував у Реала, Жоржінью був придбаний у Наполі, де раніше працював теперішній наставник команди Мауріціо Саррі.

Теги
Англія Челсі Челсі Вілліан Вілліан Матео Ковачіч Матео Ковачіч Жоржінью Жоржінью
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