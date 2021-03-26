"Стартовий період в Арсеналі вийшов дійсно важким, за винятком першого матчу проти Фулхема, в якому я зіграв непогано. Після тієї гри теж були перемоги, і я проводив непогані матчі, але потім почалася невдала серія.

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У мене були чорна смуга і найгірший період у кар'єрі з моменту дебюту за Корінтіанс на професіональному рівні. Звичайно, коли переживаєш непростий період, розчаровуєшся і хочеш впоратися з цим, намагаєшся допомогти команді.

Весь цей час я цим і займався, не переставав працювати на тренуваннях, віддавав всього себе. Знадобилося якийсь час, але в останніх матчах я виглядав дійсно непогано, добре грав, віддавав гольові передачі. Я дуже радий, що знову почав показувати якісний футбол", – цитує Вілліана Daily Mail.

У нинішньому сезоні АПЛ 32-річний бразилець провів 21 матч, в яких відзначився 5-ма асистами.

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