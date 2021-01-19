Хавбек Арсенала Вілліан тепер може називати себе найдосвідченішим бразильцем в історії АПЛ.

Вінгер "канонірів" вийшов на заміну і відіграв 11 хвилин у переможному поєдинку проти Ньюкасла (3:0).

Фернандеш встановив рекорд АПЛ, затьмаривши навіть Роналду

Для Вілліана це був 248 матч в рамках АПЛ. Представник Арсенала оновив рекорд серед бразильців, побивши досягнення екс-хавбека Ліверпуля Лукаса Лейви (247 матчів). Цікаво, що топ-3 замикає ще один колишній лідер Шахтаря – ветеран Манчестер Сіті Фернандінью (233 матчі).

Нагадаємо, 6,5 років тому Вілліан перейшов з Анжи до Челсі за 35 млн євро. За "синіх" бразилець провів 234 матчі в рамках АПЛ, а минулого літа перебрався до Арсенала на правах вільного агента.

Арсенал розгромив Ньюкасл і повернувся у верхню десятку турнірної таблиці АПЛ