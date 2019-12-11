Вілліан отримав пропозицію від Ювентуса

Півзахисник Челсі Вілліан близький, щоб розпочати наступний сезон у Серії А.

Представники Ювентуса вийшли на контакт із агентами Вілліана з пропозицією продовжити кар'єру в Турині, повідомляє The Mirror.

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Чинний контракт 31-річного бразильця з Челсі діє до завершення поточного сезону. Сторони не змогли домовитись щодо продовження угоди, отже, ймовірно, хавбека може дістатись "Старій синьйорі" безкоштовно.

Нагадаємо, Вілліан приєднався до лондонського клубу у 2013-му. Раніше хавбек захищав кольори донецького Шахтаря. У нинішньому сезоні АПЛ бразилець провів 15 матчів, в яких відзначився двома голами та трьома асистами.

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