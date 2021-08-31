Лондонський Арсенал попрощався з досвідченим вінгером Вілліаном. Бразилець оформив повернення на батьківщину.

33-річний півзахисник повернувся в рідний Корінтіанс, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Вілліан уклав із "мушкетерами" контракт на 2,5 роки. Із Арсеналом вінгер припинив співпрацю за обопільною згодою. "Каноніри" зекономили орієнтовно 20 млн євро на його зарплаті.

До слова, Вілліан дебютував на професіональному рівні в сезоні-2006. У серпні 2007-го він перебрався у донецький Шахтар за 14 млн євро. У чемпіонаті України бразилець провів 5,5 сезонів.

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