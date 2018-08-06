Вілліан: Моя воля – це залишитись у Челсі

Півзахисник Челсі Вілліан повідомив, що не прагне покидати Стемфорд Брідж.

"Моя воля – це залишитися в Челсі, якщо тільки мене не продадуть. Цього не передбачиш. Однак я щиро висловлював своє бажання залишитися тут. Мої думки пов'язані тільки з Челсі, і ніколи не знаєш, що станеться завтра", – цитує Вілліана goal.com.

Саррі впевнений, що Вілліан залишиться в Челсі

Цього літа бразильця активно пов'язували з можливим переходом у Барселону та Манчестер Юнайтед. "Сині" відхилили пропозицію "блаугранас", також тривають розмови щодо можливого обміну Вілліана на Антоні Мартіаля.

Гравець вийшов на заміну в матчі Суперкубка Англії-2018, в якому Челсі поступився Манчестер Сіті з рахунком 0:2.

Хавбек разом зі збірною Бразилії виступав на чемпіонаті світу-2018, де команда дійшла до чвертьфіналу, поступившись бельгійцям.