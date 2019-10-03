Вілліан хоче перейти в Ювентус – у бразильця завершується контракт наступного літа

Півзахисник Челсі Вілліан не бажає продовжувати контракт із лондонцями та визначився з варіантом продовження кар'єри.

Вілліан хоче приєднатись до Ювентуса після завершення чинного контракту із Челсі, повідомляє Calciomercato.

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За інформацією видання, бразилець хоче перебратися до "старої синьйори", щоб возз'єднатися з Мауріціо Саррі, з яким працював у Челсі. Окрім того, він хоче виступати в одній команді зі своїми співвітчизниками Алексом Сандро і Дугласом Костою, а також з нападником Кріштіану Роналду.

Додається, що при цьому Ювентус ставиться до кандидатури гравця з обережністю, оскільки наступного літа йому виповниться 32 роки. Маючи віковий склад, "стара синьйора" може віддати перевагу підписанню більш молодих гравців.

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Варто зазначити, що у сезоні 2019/20 Вілліан провів за Челсі 8 матчів, відзначившись 2 голами.