Вілліан домовився про повернення в рідний клуб – Арсенал не отримає нічого
Арсенал нарешті позбудеться екс-вінгера Шахтаря, який не зміг заграти на Емірейтс.
Бразильський легіонер лондонського клубу Вілліан найближчим часом опиниться на батьківщині, повідомляє Фабріціо Романо.
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За інформацією джерела, шестиденні переговори з Корінтіансом завершилися успішно. В понеділок Вілліан прилетить у Бразилію для завершення переходу і підписання контракту з клубом, де робив перші кроки у футболі. Арсенал відпускає свого гравця безкоштовно, щоб зекономити на його зарплаті.
У минулому сезоні Вілліан зіграв 37 матчів за Арсенал, в яких забив один м'яч і віддав сім гольових передач. Дострокове припинення співпраці дозволить лондонцям заощадити 20 мільйонів фунтів. Саме таку суму бразилець мав отримати за два сезони, протягом яких був би чинним його контракт.
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