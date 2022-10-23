Вілліан дебютним голом приніс перемогу: відеоогляд матчу Лідс – Фулхем – 2:3
19:27 - Читать на русском
Лідс поступився Фулхему в рамках 13-го туру АПЛ 2022/23. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".
20’ Родріго Морено
90+1’ Крісенсіо Сюммервіль
Боббі Рід 74’
Вілліан 84’
20’ Родріго Морено
74’ Боббі Рід
84’ Вілліан
90+1’ Крісенсіо Сюммервіль
Результати Фулхема на старті сезону доводять, що команда серйозно налаштована залишитися в еліті. Новачок АПЛ демонструє яскраву гру і часто здобуває позитивний результат.
Астон Вілла влаштувала розгром у першому матчі після відставки Джеррарда, Фулхем відправив Лідс у зону вильоту
Черговою жертвою "коттеджерів" став Лідс, який востаннє перемагав ще два місяці тому. Сьогодні переможний гол у свій актив записав Вілліан. Колишній легіонер Шахтаря забив уперше після переходу до Фулхема. Завдяки цій перемозі лондонці набрали 18 очок та піднялися на 7 місце. "Павичі" залишаються у зоні вильоту.
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