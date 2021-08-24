Бразильський легіонер лондонського Арсенала Вілліан може опинитися в Серії А. Правда не в італійській, а в бразильській.

Півзахисник Арсенала Вілліан може змінити клубну прописку до закриття літнього трансферного вікна. Незважаючи на те, що він приєднався до "канонірів" лише 12 місяців тому і його контракт чинний ще два роки – екс-зірка Шахтаря і Челсі розчарував у своєму дебютному сезоні за Арсенал. Тепер лондонці хочуть позбутися 32-річного вінгера, чия зарплатня становить 190 тисяч фунтів на тиждень.

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За повідомленням журналіста Фабріціо Романо, "каноніри" отримали пропозицію щодо 33-річного бразильця від Корінтіанса, яка їх повністю влаштовує. Більше того, Арсенал готовий відпустити Вілліана безкоштовно, аби розвантажити зарплатну відомість. Сам футболіст, який ще з травня прагне покинути лондонський клуб, хотів би залишитися в Європі, але у Корінтіанса є хороші шанси підписати свого колишнього гравця.

До слова, у поточному сезоні півзахисник на поле ще не виходив через позитивний тест на коронавірус.

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