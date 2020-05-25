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Віллаш-Боаш визначився зі своїм майбутнім у Марселі

25 травня 22:38 143 Читать на русском
Віллаш-Боаш визначився зі своїм майбутнім у Марселі
Андре Віллаш-Боаш / AFP

Головний тренер марсельського Олімпіка Андре Віллаш-Боаш оголосив рішення щодо продовження кар'єри на Велодромі.

Португальський фахівець продовжить роботу з провансальцями, хоча поки не продовжуватиме чинний до літа 2021-го контракт із Марселем.

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"Я щасливий у Марселі та прагну зіграти з командою у Лізі чемпіонів. Щодо продовження контракту, то я повинен розуміти економічну ситуацію. Кожен тренер хоче бути впевненим, що матиме все необхідне для роботи", – цитує тренера RMC Sport.

Відзначимо, що чутки про можливу відставку Андре Віллаша-Боаша з'явилися після відходу з Марселя спортивного директора Андоні Субісаррети. Португалець, однак, вирішив залишитись на Велодромі після розмови з командою.

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Теги
Андре Віллаш-Боаш Андре Віллаш-Боаш Марсель Марсель Франція
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