Віллаш-Боаш офіційно став новим тренером Марселя

Чутки про призначення Андре Віллаша-Боаша в марсельский Олімпік підтвердились.

Французький Марсель на офіційному сайті оголосив ім'я нового наставника команди.

Віллаш-Боаш близький до підписання контракту з Марселем

Ним став Андре Віллаш-Боаш, відомий за роботою в Тоттенхемі, Челсі і Порту, з яким вигравав Лігу Європи. Португалець уклав з прованським клубом 2-річний контракт. Раніше повідомлялося, що 41-річний фахівець буде отримувати 7,2 млн євро в рік.

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Колишній тренер "біло-блакитних" Руді Гарсія був звільнений після невдачі у боротьбі за місце в єврокубках на наступний сезон.