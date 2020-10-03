Головний тренер Марселя Андре Віллаш-Боаш планує у майбутньому стати президентом Порту, повідомляє видання O Jogo.

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Наступні вибори президента "драконів" відбудуться у 2024 році і 42-річний наставник вже заявив про своє бажання поборотися за посаду очільника португальського клубу: "Думаю, я зможу висунути свою кандидатуру. Я хочу спробувати, адже у мене завжди була така ідея".

Нагадаємо, Віллаш-Боаш був головним тренером Порту з 2010 по 2011 рік. Під його керівництвом "синьо-білі" стали чемпіоном Португалії, володарем Кубка і Суперкубка країни, а також виграли Лігу Європи. Окрім Порту та Марселя коуч встиг попрацювати з Академікою, Челсі, Тоттенхемом, Зенітом і Шанхаєм СІПГ. Чинним президентом Порту є Пінту да Кошта.

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